Fındık Büyüklüğünde Dolu Yağdı, Dışarı Çıkmak Cesaret İstedi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde fındık büyüklüğünde dolu yağmasıyla, ilçe merkezi beyaza büründü.

Fındık Büyüklüğünde Dolu Yağdı, Dışarı Çıkmak Cesaret İstedi

Hakkari’nin Derecik ilçesinde fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Yağışın ardından ilçe merkezi beyaza büründü.

Fındık Büyüklüğünde Dolu Yağdı, Dışarı Çıkmak Cesaret İstedi - Resim : 1

Dün akşam etkili olan sağanak yağış, yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı sonrası ilçe merkezi beyaza büründü. İlçede yaşayanlar, araçlarını fındık büyüklüğünde yağan doludan korumak için karton ve battaniye kullandı

Kaynak: DHA

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