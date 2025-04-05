Konya Bayram Dönüşü Hazırlıkları Tamam

Karapınar Bölge Trafik ekipleri, özellikle yoğunluğun arttığı Karapınar-Ereğli yönünde kazaların önüne geçilebilmesi amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.

Radar uygulaması yapan ekipler, sürücülere hız yapmamaları ve trafik kurallarına riayet etmeleri yönünde bilgilendirmelerde bulunuyor.

Türkiye’nin önemli yol geçiş güzergahlarından biri üzerinde bulunan Karapınar, birçok şehri birbirine bağlıyor. Günlük yaklaşık 20 bin aracın geçiş yaptığı bu merkezde, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla ekipler 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Kaynak: İHA