Miras Kavgası 3 Can Aldı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, aile bireyleri arasında miras paylaşımı nedeniyle çıktığı öne sürülen silahlı tartışma, 3 kişinin ölümüyle sonuçlandı.

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Miras Kavgası 3 Can Aldı

Olay, Fevzipaşa Mahallesi Ihlamur Sokak’taki beş katlı bir aile apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, apartmandaki dairelerin paylaşımı yüzünden kardeşi Z.G. ile anlaşmazlık yaşayan M.G., kardeşinin yaşadığı daireye gitti. O sırada evde bulunmayan Z.G.’nin yerine eşi M.G. ile karşılaşan M.G., beraberinde getirdiği tabancayla tartışma sırasında yengesine ve yeğeni F.G.’ye ateş açtı.

Silah seslerini duyarak yukarı çıkan diğer yeğeni E.B.T.’yi de vuran M.G., daha sonra apartmanın birinci katına inerek E.B.T.’nin yaşadığı daireye girdi. Dairede bulunan B.T.’ye de ateş etti ancak kurşunlar isabet etmedi. B.T., yanında bulunan 5 yaşındaki oğlu S.T. ve annesi Ş.U.’yu pencereden dışarı çıkararak olası bir faciayı önledi.

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. M.G., olay yerinden kaçamadan gözaltına alınırken, sağlık ekipleri yenge M.G. ile oğlu F.G.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan E.B.T. ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Savcılık incelemesinin ardından hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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