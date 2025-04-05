Tünel Çıkışında Heyelan, Şans Eseri Kimse Yara Bile Almadı

Olay öğle saatlerinde Gümüşhane’nin Hacıemin Mahallesi’nde yer alan Hacıemin-3 Tüneli’nin çıkışında yaşandı.

Gümüşhane-Trabzon Karayolunun Trabzon yönü çıkışında yaşanan heyelanda şans eseri can ve mal kaybı yaşanmazken tünel iki yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Karayolları ve AFAD ekipleri tarafından bölgede çalışmalar devam ederken trafik akışı çevre yolu ve servis yolları üzerinden sağlanıyor.

Kaynak: İHA