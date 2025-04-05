İrem Derici'den AKP'li Dinçer'e Dava

AKP'li Çine Gençlik ve Spor Müdürü Ali Dinçer, sanatçıların yer aldığı bir liste paylaşarak hakaret etti. Listede yer alan isimlerden İrem Derici, Dinçer'e dava açtı.

Esma Karayel Esma Karayel
İrem Derici'den AKP'li Dinçer'e Dava

AKP'li Çine Gençlik ve Spor Müdürü Ali Dinçer, son dönemde bazı sanatçıların destek verdiği toplumsal eylemlere yönelik sosyal medya paylaşımıyla tepkilerin hedefi oldu. Dinçer, sosyal medya hesabından 40 ünlü ismi etiketleyerek “İşte boykot edilecek mallar” notuyla bir paylaşım yaptı.

İrem Derici'den AKP'li Dinçer'e Dava - Resim : 1

Eylemlere destek veren, boykot çağrısında bulunan ya da gençlerin serbest bırakılmasını isteyen sanatçılara yönelik hakaret içeren ifadeler kullanan Dinçer'in bu paylaşımı büyük tepki çekti.

İREM DERİCİ DAVA AÇTI

Listede ismi bulunan şarkıcı İrem Derici, Ali Dinçer hakkında tazminat davası açtığını duyurdu. Derici, "Davayı kazanırsan tazminatı birlikte yiyeceğiz" diyen arkadaşına da "Çatır çatır hem de" yorumunu yazdı. Dinçer ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Öte yandan Ali Dinçer, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AKP’nin Çine Belediye Başkan adayı olmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İrem Derici AKP Hakaret Dava
Volkan Konak’ın Ölümünde İhmal Var mı? Sahnede İlk Müdahaleyi Yapan Doktor Konuştu Volkan Konak’ın Ölümünde İhmal Var mı? Sahnede İlk Müdahaleyi Yapan Doktor Konuştu
Ünlü Astrolog Açıkladı: 3 Nisan İtibarıyla Başlıyor! Nisan Ayına Damgasını Vuracak Gelişme Ünlü Astrolog Açıkladı: 3 Nisan İtibarıyla Başlıyor! Nisan Ayına Damgasını Vuracak Gelişme
4 Yaşındaki Kayıp Çocuk İçin Havada, Karada ve Denizde Seferberlik 4 Yaşındaki Kayıp Çocuk İçin Havada, Karada ve Denizde Seferberlik
Buruşan Salatalıklara Doğal Çözüm! Anında Tap Taze Oluyor Buruşan Salatalıklara Doğal Çözüm! Anında Tap Taze Oluyor
ÇOK OKUNANLAR
Dev Giyim Markası 13 Yıl Sonra Türkiye'ye Geri Döndü! Mağazasını İstanbul’da Açtı, Moda Savaşları Başladı Dev Giyim Markası 13 Yıl Sonra Türkiye'ye Geri Döndü! Mağazasını Açtı, Moda Savaşları Başladı
Eşi Evden Kovdu Birden Zengin Oldu! Tarlada Kazarken Başına Talih Kuşu Kondu, Büyük Serveti Buldu Eşi Evden Kovdu Birden Zengin Oldu! Tarlada Kazarken Başına Talih Kuşu Kondu, Büyük Serveti Buldu
ATV O Dizinin Fişini Çekti: İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor İddialı Dizinin Fişi Çekildi! Apar Topar Final Yapıyor
Cep Telefonu Numarasıyla Zengin Oldu: Kimse İnanamadı! Bu Numara İçin Servet Ödediler Cep Telefonu Numarasıyla Zengin Oldu: Kimse İnanamadı! Bu Numara İçin Servet Ödediler
Moda Dünyasında Deprem! Ünlü Giyim Devi İflas Etti: Çok Sayıda Şubesi Bulunuyordu Moda Dünyasında Deprem! Ünlü Giyim Devi İflas Etti: Çok Sayıda Şubesi Bulunuyordu