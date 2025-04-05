İrem Derici'den AKP'li Dinçer'e Dava

AKP'li Çine Gençlik ve Spor Müdürü Ali Dinçer, son dönemde bazı sanatçıların destek verdiği toplumsal eylemlere yönelik sosyal medya paylaşımıyla tepkilerin hedefi oldu. Dinçer, sosyal medya hesabından 40 ünlü ismi etiketleyerek “İşte boykot edilecek mallar” notuyla bir paylaşım yaptı.

Eylemlere destek veren, boykot çağrısında bulunan ya da gençlerin serbest bırakılmasını isteyen sanatçılara yönelik hakaret içeren ifadeler kullanan Dinçer'in bu paylaşımı büyük tepki çekti.

İREM DERİCİ DAVA AÇTI

Listede ismi bulunan şarkıcı İrem Derici, Ali Dinçer hakkında tazminat davası açtığını duyurdu. Derici, "Davayı kazanırsan tazminatı birlikte yiyeceğiz" diyen arkadaşına da "Çatır çatır hem de" yorumunu yazdı. Dinçer ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Çatır çatır hem de 💅 https://t.co/GUra2stx9X — İrem Derici (@iremderici) April 4, 2025

Öte yandan Ali Dinçer, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AKP’nin Çine Belediye Başkan adayı olmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi