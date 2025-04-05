Ankara'da Sahte İçki Bir Can Daha Aldı! Ölüm Sokak Ortasında Yakaladı, O Anlar Kamerada

Türkiye son dönemlerde sahte içki kabusuyla mücadele ediyor. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere sahte içki kaynakları can kayıpları yaşanıyor. Buna bir yenisi daha eklendi. Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Önder Mahallesinde bulunan mobilya sanayi sitesi bölgesi Siteler'de içki içmiş iki şahıs yürümekte zorluk çekerek Ereğli sokak kesişiminde durdu.

YERE YIĞILARAK HAYATINI KAYBETTİ

Şahıslardan biri içkinin ektisiyle ayakta durmakta zorluk çekerek yere yığıldı. Bir diğer şahsın ise panik içerisinde yoldan geçen vasıtaları durdurmaya çalıştığın görülürken, yere yığılan şahsın ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Henüz kimliği belirlenemeyen şahsın sahte içki tüketiminden öldüğü belirlendi. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

ESNAF O ANLARI ANLATTI

Olayı güvenlik kamerasından izleyen Siteler esnafı Sedat Kamcı, "Sabah saat 10.30-11.00 arasında burada bir arkadaşım aradı beni. Bana burada bir olay olduğunu söyledi. Buna istinaden güvenlik kamerası kayıtları vardı bizde onları araştırdım. Sabah saat 05.30 civarlarında aşağı sokaktan yukarıya doğru iki ayakta zor duruyorlar. Sarhoşlar birazda birisi tam benim bulunduğum bölgede yatıyor kalıyor hareketsiz bir halde. Diğer arkadaş da ortada taksi çevirmeye çalışıyor, dolmuş çevirmeye çalışıyor. Fakat kimse durmuyor. Dolmuş da müşteri olduğunu düşünüyor herhalde. Başta yavaşlıyorlar akabinde bekleyen olmuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA