Kütahya'da Zehir Tacirlerine Geçit Yok: Tam 44 Litre Ele Geçirildi

Kütahya'daki operasyonda, 44 litre sahte içki ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Kütahya'da Zehir Tacirlerine Geçit Yok: Tam 44 Litre Ele Geçirildi

Son dönemde kaçak ve sahte içki nedeniyle Türkiye’de ölüm sayıları artarken, zehir tacirlerine ilişkin operasyonlar da sürüyor. Son olarak Kütahya’da 44 litre sahte içki ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 44 litre sahte içki ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu belirlenen 1 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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