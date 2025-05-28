Bülent Tekbıyıkoğlu Merkeze Çekilmişti... Cumhurbaşkanı İmzaladı: Tunceli Valiliği'ne Atanan İsim Belli Oldu

Eski Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun 17 Mayıs'ta terör örgütü PKK'nın iki yöneticisi için anma töreni düzenlenmesine izin vermediği iddia edilmişti. Bu iddialar sonrasında Tekbıyıkoğlu'nun Ankara'ya Mülkiye Başmüfettişi olarak gelmek için İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verdiği öne sürülmüştü.

Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığınca merkeze çekilmişti. Tunceli Valiliğine ise Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan’ın vekâlet edeceği açıklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştır. Tunceli Valiliğine, Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan vekâleten görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanılmıştı.

'DİLEKÇE VERDİ' İDDİASI

17 Mayıs'ta terör örgütü PKK'nın iki yöneticisi için Tunceli'de anma töreni düzenlenmesine izin verilmesi yönünde bir iddia ortaya atılmıştı. Bu iddialar sonrasında Tekbıyıkoğlu'nun Ankara'ya Mülkiye Başmüfettişi olarak gelmek için İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verdiği iddia edilmişti.

YERİNE GELEN İSİM BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre; Tekbıyıkoğlu'nun yerine gelen isim belli oldu.

Tekbıyıkoğlu, Vali Mülkiye Başmüfettişliğine getirildi. Tunceli Valiliği'ne ise Bilecik Valisi Şefik Aygöl atandı.

Aygöl'den boşalan Bilecik Valiliği'ne de İstanbul-Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer atandı. Tunceli Vali Yardımcısı Kemal Sefa Gökmenoğlu da Düzce Kaynaşlı Kaymakamı oldu.

Kararname ile çok sayıda vali yardımcısı ve kaymakamın görev yeri değişti.

Kaynak: Haber Merkezi