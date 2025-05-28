Alman Kahve Zincirinden Türkiye'ye Dev Yatırım
Alman kahve zinciri Tchibo, Türkiye’deki yatırımlarını büyütüyor ve yeni mağaza atağına hazırlanıyor. Şirket, 2028’e kadar 50 milyon Euro yatırım yaparak 40 yeni mağaza açmayı hedefliyor. Ayrıca franchise sisteminin ilk kez Türkiye’de denenmesi planlanıyor.
Kaynak: Ekonomim
Almanya merkezli Tchibo, Türkiye pazarındaki 20. yılını kutlarken büyüme hedeflerini yukarı çekti. Ekonomim'den Yener Karadeniz'in haberine göre, Tchibo Türkiye Genel Müdürü Burak Deniz, önümüzdeki 5 yıl içinde 50 milyon Euro yatırım yapılacağını ve 2028’e kadar 40 yeni mağaza açılacağını açıkladı.
EN HIZLI BÜYÜYEN PAZAR
Şu anda 13 ilde 60’a yakın mağazası bulunan şirket, bu sayıyı 100’e çıkarmayı hedefliyor. Deniz, Türkiye’nin Tchibo’nun globalde en hızlı büyüyen pazarı olduğunu ve Almanya’dan sonra ikinci sıraya yerleşmesini hedeflediklerini belirtti.
Tchibo, şu ana kadar Türkiye’de yalnızca kendi açtığı mağazalarla faaliyet gösteriyordu. Ancak şirket, ilk kez Türkiye’de franchise sistemini denemeyi planlıyor. Konuyla ilgili bilgi veren Burak Deniz, “Alman disipliniyle standart kalitede hizmet sunmak bizim için kritik. Franchise’ı deneyeceğiz, başarılı olursa devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Her yıl çift haneli büyüme gösteren kahve pazarı hakkında güncel verileri paylaşan Genel Müdür Burak Deniz, şunları söyledi:
“Kahve ilk kez geçen sene çay tüketimini yakaladı. Markette satılan 27 milyar TL’lik rakam ile bunu yaptı. 2025’te beklentimiz kahvenin ilk kez çayı geride bırakması. Granül ve karışık kahveler pazarın yüzde 60’ını oluşturuyor. Yüzde 30’unu ise Türk kahveleri oluşturuyor. Geri kalan yaklaşık 10’luk dilim ise çok hızlı büyüyen filtre çekirdek ve kapsülden oluşuyor. Bu kısım her yıl 3 haneli rakamlar ile büyüyor. Biz de filtre çekirdek ve kapsül tarafında pazarda lideriz. Bu liderliğimizi artırarak devam ettirmek istiyoruz.”