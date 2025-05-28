Alman Kahve Zincirinden Türkiye'ye Dev Yatırım

Her yıl çift haneli büyüme gösteren kahve pazarı hakkında güncel verileri paylaşan Genel Müdür Burak Deniz, şunları söyledi:

“Kahve ilk kez geçen sene çay tüketimini yakaladı. Markette satılan 27 milyar TL’lik rakam ile bunu yaptı. 2025’te beklentimiz kahvenin ilk kez çayı geride bırakması. Granül ve karışık kahveler pazarın yüzde 60’ını oluşturuyor. Yüzde 30’unu ise Türk kahveleri oluşturuyor. Geri kalan yaklaşık 10’luk dilim ise çok hızlı büyüyen filtre çekirdek ve kapsülden oluşuyor. Bu kısım her yıl 3 haneli rakamlar ile büyüyor. Biz de filtre çekirdek ve kapsül tarafında pazarda lideriz. Bu liderliğimizi artırarak devam ettirmek istiyoruz.”