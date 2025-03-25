Bingöl'de Feci Kaza, Takla Atan Araban Sağ Çıktılar

Bingöl’de freni patlayan aracın takla atması sonucu içindeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl'de Feci Kaza, Takla Atan Araban Sağ Çıktılar

Bingöl merkez Ilıcalar beldesinde çiriş otu toplamak için yaylaya çıkan 4 arkadaşı taşıyan aracın dönüş yolunda freni patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Bingöl'de Feci Kaza, Takla Atan Araban Sağ Çıktılar - Resim : 1

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldığı sırada ambulansla başka bir araç çarpıştı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen başka bir ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Mecidiyeköy’de Restoranda Silahlı Saldırı: 3 Kişi Yaralandı Mecidiyeköy’de Restoranda Silahlı Saldırı: 3 Kişi Yaralandı
Pırasa Yemeği Yiyen Herkesi İlgilendiriyor! Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün Pırasa Yemeği Yiyen Herkesi İlgilendiriyor! Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün
Trabzon'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu Trabzon'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu
KRT TV'de Deprem! Ünlü Ekran Yüzü Apar Topar Ayrıldı KRT TV'de Deprem! Ünlü Ekran Yüzü Apar Topar Ayrıldı
ÇOK OKUNANLAR
CHP, Boykot Listesine Giren Markalara Seslendi: 'Noldu ya foton gitti?' CHP'den 'Boykot' Paylaşımları
AK Parti'den 'İmamoğlu' Kulisleri! İşte Konuşulan 3 Ayrı Görüş... 'KİME YARADI BU İŞ?' İşte Konuşulan 3 Ayrı Görüş... 'KİME YARADI BU İŞ?'
Avrupalıların Lıkır Lıkır İçtiği En Şifalı Su Meğer Türkiye’deymiş! Faydaları Say Say Bitmiyor: O Şehrimizden Fışkırıyor Avrupalıların Lıkır Lıkır İçtiği En Şifalı Su Meğer Türkiye’deymiş! O Şehrimizde Fışkırıyor
Kanal D İddialı Dizinin Fişini Çekti: Apar Topar Final Kararı Verildi İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor
Çamaşır Makinenizde Bu Saat Aralıklarına Dikkat Edin: Elektrikte Tasarruf Edecek, Arızalardan Kaçmış Olacaksınız Çamaşır Makinenizde Bu Saat Aralıklarına Dikkat Edin: Elektrikte Büyük Tasarruf Edeceksiniz