Bingöl'de Feci Kaza, Takla Atan Araban Sağ Çıktılar

Bingöl merkez Ilıcalar beldesinde çiriş otu toplamak için yaylaya çıkan 4 arkadaşı taşıyan aracın dönüş yolunda freni patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldığı sırada ambulansla başka bir araç çarpıştı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen başka bir ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İHA