Mecidiyeköy’de Restoranda Silahlı Saldırı: 3 Kişi Yaralandı

Mecidiyeköy’de bir restorana motosikletli bir saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda Erkan A. ağır yaralanırken, Beyhan T. ve restoranın kırılan camları nedeniyle H.M. isimli bir çocuk hafif yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçtı.

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İstanbul Mecidiyeköy’de, Şişli Merkez Mahallesi’ndeki bir restoranda, dün saat 19.00 sıralarında bir silahsaldırı meydana geldi. Erkan A. isimli şahıs, restoranda yemek beklediği sırada motosikletle olay yerine gelen kimliği henüz belirlenemeyen kasklı 1 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Olay sırasında restoranda bulunan Beyhan T., vücuduna isabet eden kurşunla yaralanırken, H.M. isimli çocuk ise kırılan cam parçalarından hafif yaralandı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına aldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu, diğer ikisinin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Diğer yandan polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken, olay nedeniyle çevrede panik yaşandı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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