Nazilli’de silahlı saldırı: 1 yaralı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde aile içi geçmişe dayalı bir husumet, silahlı saldırıya dönüştü. Olayda 1 kişi ağır yaralandı.

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Nazilli’de silahlı saldırı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre olay, Yeni Sanayi Mahallesi 519 Sokak’ta bulunan bir oto yıkamacıda yaşandı. A.C.Ö. isimli şahıs, burada karşılaştığı kardeşi F.Ö.’ye tabancayla üç el ateş etti. Ancak silahın tutukluk yapması üzerine taraflar arasında arbede çıktı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle ikili güçlükle ayrıldı.
Ancak olay burada bitmedi. A.C.Ö., aracına giderek bu kez pompalı tüfeğini aldı ve tekrar olay yerine döndü. Bölgede kısa süre tüfekle bekleyen A.C.Ö., polisin gelmesiyle silahını bırakarak teslim oldu. Kurşunların hedefi olan F.Ö., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
GEÇMİŞTE YAŞANAN CİNAYET OLAYIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ
Olayın arkasında yıllar öncesine dayanan bir aile trajedisi çıktı. İddialara göre, F.Ö., 2021 yılında Balık Pazarı'nda yaşanan bir tartışmada, ağabeyinin oğlu Ertan Özkaya’yı kalbinden vurarak öldürmüştü. Bir süre cezaevinde yatan F.Ö., daha sonra tahliye edildi. Ağabey A.C.Ö.’nün ise, oğlunun ölümünün ardından geçen süreye rağmen intikam duygusunu bastıramadığı ve bu nedenle kardeşine saldırdığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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