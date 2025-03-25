Türkiye’yi 5 Gün Esir Alacak… Ne Sağanak Ne de Kar Hepsinden Daha Riskli

Her yıl belirli mevsimlerde güneyden kuzeye, kuzeyden güneye doğru taşınan çöl tozları Türkiye üzerinde yeniden etkisini göstermeye başladı.

Akciğerlerde birikerek enfeksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara yol açabilen çöl tozları için uzmanlar maske uyarısı yaptı.

İstanbul’da etkili olacağı öngörülen çöl tozunun solunum yolu hastalıklarını tetikleyebileceği belirtildi.

Hava kalitesini düşürerek, alerjik reaksiyonları artırabileceği uyarısı yapılan çöl tozu için araç sahipleri de ayrı uyarıldı. Uyarılarda ‘Araba yıkamayın, cam silmeyin. Yağış alan yerlerde çamur yağacak’ denildi.

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, sosyal medya hesabından yaptığı haritalı paylaşımda “Çöl tozu taşınımı devam ediyor” dedi.

Afrika kıtasından Türkiye sınırlarına ulaşan çöl tozunun 3, 5 gün süren hava kirliliği oluşturacağına dikkat çeken uzmanlar, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini ifade etti.

Çöl Tozu Taşınımı devam ediyor. pic.twitter.com/NO4xEF7cHC — Adil Tek (@nayman63) March 24, 2025

Kaynak: Haber Merkezi