Türkiye’yi 5 Gün Esir Alacak… Ne Sağanak Ne de Kar Hepsinden Daha Riskli

Afrika’dan Türkiye sınırlarına ulaşan çöl tozu için uyarılar art arda sıralanırken, bir uyarı da İstanbul için geldi. Vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması, maske takması uyarısı yapıldı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Son Güncelleme:
Türkiye’yi 5 Gün Esir Alacak… Ne Sağanak Ne de Kar Hepsinden Daha Riskli

Her yıl belirli mevsimlerde güneyden kuzeye, kuzeyden güneye doğru taşınan çöl tozları Türkiye üzerinde yeniden etkisini göstermeye başladı.

Akciğerlerde birikerek enfeksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara yol açabilen çöl tozları için uzmanlar maske uyarısı yaptı.

Türkiye’yi 5 Gün Esir Alacak… Ne Sağanak Ne de Kar Hepsinden Daha Riskli - Resim : 1

İstanbul’da etkili olacağı öngörülen çöl tozunun solunum yolu hastalıklarını tetikleyebileceği belirtildi.

Hava kalitesini düşürerek, alerjik reaksiyonları artırabileceği uyarısı yapılan çöl tozu için araç sahipleri de ayrı uyarıldı. Uyarılarda ‘Araba yıkamayın, cam silmeyin. Yağış alan yerlerde çamur yağacak’ denildi.

Türkiye’yi 5 Gün Esir Alacak… Ne Sağanak Ne de Kar Hepsinden Daha Riskli - Resim : 2

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, sosyal medya hesabından yaptığı haritalı paylaşımda “Çöl tozu taşınımı devam ediyor” dedi.

Afrika kıtasından Türkiye sınırlarına ulaşan çöl tozunun 3, 5 gün süren hava kirliliği oluşturacağına dikkat çeken uzmanlar, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İstanbul çöl tozu
Son Güncelleme:
Marteniçka Bilekliği Ne Zaman Çıkarılır? İşte Geleneksel Tarih ve Anlamı Marteniçka Bilekliği Ne Zaman Çıkarılır? İşte Geleneksel Tarih ve Anlamı
Kalpazanlara Operasyon! Matbaa Kurup, Milyonlarca Sahte Dolar Bastılar Kalpazanlara Operasyon! Matbaa Kurup, Milyonlarca Sahte Dolar Bastılar
İmamoğlu'ndan Savcılara Çağrı! Hakaretlere Ateş Püskürdü İmamoğlu'ndan Savcılara Çağrı!
Dev Havalimanı Kapandı! 145 Bin Yolcu Kapandı Dev Havalimanı Kapandı! 145 Bin Yolcu Kapandı
ÇOK OKUNANLAR
CHP, Boykot Listesine Giren Markalara Seslendi: 'Noldu ya foton gitti?' CHP'den 'Boykot' Paylaşımları
AK Parti'den 'İmamoğlu' Kulisleri! İşte Konuşulan 3 Ayrı Görüş... 'KİME YARADI BU İŞ?' İşte Konuşulan 3 Ayrı Görüş... 'KİME YARADI BU İŞ?'
Avrupalıların Lıkır Lıkır İçtiği En Şifalı Su Meğer Türkiye’deymiş! Faydaları Say Say Bitmiyor: O Şehrimizden Fışkırıyor Avrupalıların Lıkır Lıkır İçtiği En Şifalı Su Meğer Türkiye’deymiş! O Şehrimizde Fışkırıyor
Kanal D İddialı Dizinin Fişini Çekti: Apar Topar Final Kararı Verildi İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor
Çamaşır Makinenizde Bu Saat Aralıklarına Dikkat Edin: Elektrikte Tasarruf Edecek, Arızalardan Kaçmış Olacaksınız Çamaşır Makinenizde Bu Saat Aralıklarına Dikkat Edin: Elektrikte Büyük Tasarruf Edeceksiniz