Kalpazanlara Operasyon! Matbaa Kurup, Milyonlarca Sahte Dolar Bastılar

Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Silifke Büro Amirliği ekipleri, para sahteciliği suçuna yönelik titiz bir çalışma yürüttü. Teknik ve fiziki takiple belirlenen şüpheliler, operasyonla yakalandı. Matbaa kurarak sahte dolar basan H.U., piyasaya süren Y.T., ve sahte paraların dağıtımını yapan kurye A.T. yakalanarak gözaltına alındı.

MİLYONLARCA SAHTE DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

A.T., Mersin otogarında düzenlenen operasyonda 132 bin sahte dolar ve basım şablonlarının bulunduğu flaş diskle yakalandı. Diğer şüpheliler de belirlenen adreslerde gözaltına alındı. H.U.’nun matbaasında yapılan aramada ise 2 milyon 137 bin 200 sahte dolar, 4 milyon 800 bin kesime ve renklendirilmeye hazır A4 kağıdında sahte dolarlar, 5 para basma makinesi, 2 para sayma makinesi, 1 kontrol cihazı ve 2 hard disk ele geçirildi.

Toplamda piyasaya sürülmeye hazır 2 milyon 299 bin 200 sahte dolar ile basım aşamasındaki paralarla birlikte 7 milyon 99 bin 200 dolar bulunmuş oldu. Emniyetteki ifadelerinin ardından 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA