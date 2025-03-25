Cumhurbaşkanı'na Hakaret Eden 41 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına uzanan soruşturmanın ardından Türkiye’de protestolar dinmezken, Saraçhane’deki eylemlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine hakaret içeren slogan attığı belirlenen 41 kişinin yakalandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret içerikli slogan atarak 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet', 'görevli memura mukavemet' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarını işledikleri tespit edilen 41 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan 41 kişiden 5'inin 18 yaşından küçük olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA