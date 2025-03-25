Cumhurbaşkanı'na Hakaret Eden 41 Şüpheli Gözaltına Alındı

İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ailesine hakaret içeren slogan attıkları belirlenen 41 şüpheli yakalandı.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı'na Hakaret Eden 41 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına uzanan soruşturmanın ardından Türkiye’de protestolar dinmezken, Saraçhane’deki eylemlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine hakaret içeren slogan attığı belirlenen 41 kişinin yakalandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret içerikli slogan atarak 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet', 'görevli memura mukavemet' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarını işledikleri tespit edilen 41 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan 41 kişiden 5'inin 18 yaşından küçük olduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İmamoğlu'suz 'Saraçhane' Çıkışı: 'Tek Sorumlu Özel ve Şürekasıdır'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İmamoğlu'suz 'Saraçhane' Çıkışı: 'Tek Sorumlu Özel ve Şürekasıdır'Siyaset
İmamoğlu Soruşturmasında Savcıdan İtiraf Gibi Sözler: Avukatların İddiaları Mahkeme Tutanaklarındaİmamoğlu Soruşturmasında Savcıdan İtiraf Gibi Sözler: Avukatların İddiaları Mahkeme TutanaklarındaGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
İmamoğlu Soruşturmasında Savcıdan İtiraf Gibi Sözler: Avukatların İddiaları Mahkeme Tutanaklarında İmamoğlu Soruşturmasında Savcıdan İtiraf Gibi Sözler
Pırasa Yemeği Yiyen Herkesi İlgilendiriyor! Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün Pırasa Yemeği Yiyen Herkesi İlgilendiriyor! Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün
Kış Lastiği Uygulaması Ne Zaman Sona Eriyor? İşte 2025 Kış Lastiği Çıkarmak İçin Son Tarih Kış Lastiği Uygulaması Ne Zaman Sona Eriyor? İşte 2025 Kış Lastiği Çıkarmak İçin Son Tarih
Özgecan Aslan'ın Katilinin Cezaevinde Öldürülmesiyle İlgili Davada Yeni Gelişme: 'Cinayeti 4 Kişiyle Planladık' Özgecan Aslan'ın Katilinin Cezaevinde Öldürülmesiyle İlgili Davada Yeni Gelişme
ÇOK OKUNANLAR
CHP, Boykot Listesine Giren Markalara Seslendi: 'Noldu ya foton gitti?' CHP'den 'Boykot' Paylaşımları
AK Parti'den 'İmamoğlu' Kulisleri! İşte Konuşulan 3 Ayrı Görüş... 'KİME YARADI BU İŞ?' İşte Konuşulan 3 Ayrı Görüş... 'KİME YARADI BU İŞ?'
Avrupalıların Lıkır Lıkır İçtiği En Şifalı Su Meğer Türkiye’deymiş! Faydaları Say Say Bitmiyor: O Şehrimizden Fışkırıyor Avrupalıların Lıkır Lıkır İçtiği En Şifalı Su Meğer Türkiye’deymiş! O Şehrimizde Fışkırıyor
Kanal D İddialı Dizinin Fişini Çekti: Apar Topar Final Kararı Verildi İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor
Çamaşır Makinenizde Bu Saat Aralıklarına Dikkat Edin: Elektrikte Tasarruf Edecek, Arızalardan Kaçmış Olacaksınız Çamaşır Makinenizde Bu Saat Aralıklarına Dikkat Edin: Elektrikte Büyük Tasarruf Edeceksiniz