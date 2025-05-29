TOKİ’den Konut Sahibi Olmak İsteyenlere Yeni Fırsat! 13 Bin TL Taksitle 2+1 ve 3+1 Daireler Satışta
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Afyonkarahisar’da bulunan Gökçe Mahallesi projesi kapsamında 138 konutu kura yöntemiyle satışa sunuyor. 2+1 ve 3+1 tipindeki daireler için başvurular 10-17 Haziran 2025 tarihleri arasında Halkbank şubeleri üzerinden kabul edilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Satışa çıkarılan konutlar, %25 peşinat ve 120 ay vadeyle alıcılara sunulacak. Aylık taksit ödemeleri dairenin büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek şekilde 12.000 TL ile 22.500 TL arasında değişiyor. 2+1 daireler için peşinatlar yaklaşık 570.000 TL, 3+1 daireler için ise 880.000 TL’ye kadar çıkıyor.
KURA ÇEKİMİ 23 HAZİRAN'DA
Satış süreci, 23 Haziran 2025’te noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle devam edecek. Kura sonucunda daire alma hakkı kazanan vatandaşlar, 7-18 Temmuz tarihleri arasında sözleşmelerini imzalayabilecek. Yedek listeye giren başvuru sahipleri için sözleşme tarihleri 28-30 Temmuz olarak belirlendi.
BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI
TOKİ, başvuru yapacak kişilerde bazı kriterler arıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve Afyonkarahisar’da en az 1 yıldır ikamet etmek bu şartların başında geliyor. Ayrıca, başvuru sahibinin kendisi, eşi ya da çocukları adına tapuda kayıtlı bir konutu bulunmaması ve daha önce TOKİ'den ev almamış olması gerekiyor. Her haneden yalnızca 1 kişi başvuruda bulunabilecek.
Başvuru sırasında 10.000 TL ödeme yapılacak. Konut almaya hak kazanan vatandaşlar için bu tutar, peşinat bedelinden düşülecek.
TESLİMAT SÜRESİ 36 AY OLARAK PLANLANDI
TOKİ, konutların anahtar teslimini 36 ay içinde gerçekleştirmeyi taahhüt ediyor. Teslim sırasında KDV ödemesi alınacak ve konut sahipleri aidat ve ortak giderlerden sorumlu olacak. Taksit ödemeleri Ağustos 2025'te başlayacak. Bu ödemeler, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş zammına göre güncellenecek.
Sözleşme sonrası 14 gün içinde cayma hakkı sunulurken, konut teslim edilmeden de sözleşmeden dönme imkanı bulunuyor. Satış işlemleri sırasında banka tarafından %0,5 oranında komisyon ve bu komisyon üzerinden %5 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) alınacak.