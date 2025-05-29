TOKİ’den Konut Sahibi Olmak İsteyenlere Yeni Fırsat! 13 Bin TL Taksitle 2+1 ve 3+1 Daireler Satışta

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

TOKİ, başvuru yapacak kişilerde bazı kriterler arıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve Afyonkarahisar’da en az 1 yıldır ikamet etmek bu şartların başında geliyor. Ayrıca, başvuru sahibinin kendisi, eşi ya da çocukları adına tapuda kayıtlı bir konutu bulunmaması ve daha önce TOKİ'den ev almamış olması gerekiyor. Her haneden yalnızca 1 kişi başvuruda bulunabilecek.