Türkiye Bankalar Birliği Sahte Dolar İddiaları Sonrası Harekete Geçti, Flaş Açıklama

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), kasım ayında gündeme gelen sahte dolar krizi iddiaları sonrası, döviz banknot sayma makinelerinde güncelleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından bankaların döviz alımına yeniden başladığını duyurdu.

TTB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

TBB tarafından yapılan açıklamada, "Bankalarımız tarafından döviz banknotların kabul işlemlerine ilişkin oluşan tereddütler nedeniyle bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Gerek müşterilerimizin gerekse bankalarımızın güvenliği için yapılan döviz banknot sayma ve döviz kontrol makinelerinin güncellemeleri büyük ölçüde tamamlanmış olup, bankalarımızca döviz banknotlarının kabulü yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

SAHTE DOLAR KRİZİ

Kasım ayında para sayma makineleri, kontrol cihazları ve ATM’lerin bile saptayamadığı sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürüldüğü iddiaları sonrası döviz büroları ve bankalarda kriz yaşanmıştı.



Döviz büroları işyerlerine uyarı broşürleri asarken, bankaların da dolar alım işlemlerini durdurmuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Sahte dolarların kaynağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken Türkiye genelinde çeşitli şehirlerde sahte para bastığı belirlenen adreslere baskınlar düzenlenerek cihazlar ve sahte paralara el konulurken, şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler başlatılmıştı.



Ortaya atılan iddialar sonrası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

TBB, çıkan haberlerin ardından para sayma makinelerinin güncellendiğini açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi