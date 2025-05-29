Türkiye'de Satılan Ünlü Deodorant Markasında Büyük Skandal: Sakın Kullanmayın
Almanya'da yapılan kapsamlı deodorant testinde aralarında Türkiye'de de satışı olan 4 ünlü deodorant markası sınıfta kaldı. Uzmanlar, vaat edilen 96 saat koruma gibi ifadelerin gerçeği yansıtmadığını vurgularken, tüketicilere test sonuçlarına göre ürün seçme çağrısı yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya'da tüketicilerin en çok tercih ettiği erkek deodorantları, Stiftung Warentest adlı bağımsız test kuruluşu tarafından mercek altına alındı. Popüler zincir marketlerde satılan 15 farklı ürün, hem terlemeye karşı etkisi hem de kötü kokuyu engelleme performansları açısından test edildi. Sonuçlar bazı ürünler için tam not olurken, bazıları için ise alarm zillerini çaldırdı.
38 DERECELİK TER ODASINDA TEST EDİLDİ
Sonhaber.eu'nun haberine göre deneyler, özel olarak tasarlanan 38 derece sıcaklık ve yüzde 35 nem oranına sahip odalarda gerçekleştirildi. Ürünler teri azaltma, koku önleme, kullanım kolaylığı, çevreye zarar verebilecek içerikler, ambalaj tasarımı ve ürün vaatlerinin doğruluğu gibi kriterlerle değerlendirildi. Deodorantların fiyatları ise 100 ml bazında 0,43 ila 20,26 euro arasında değişiyor.
EN İYİ PERFORMANS UCUZ OLANDAN GELDİ
Testin kazananları arasında, dm mağazalarında satılan Seinz. Anti-Transpirant Sport ve Lidl’in Cien Men Anti-Transpirant Extra Dry ürünleri öne çıktı. Özellikle Lidl'in ürünü, uygun fiyatına rağmen yüksek performans sergileyerek dikkat çekti.
96 SAAT KORUMA GERÇEK DIŞI
Stiftung Warentest, birçok ürünün üzerinde yer alan “48, 72, 96 saat etkili” gibi ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bu söylemlerin tüketicide sahte bir güvenlik algısı yarattığı, ancak bu tür süre garantilerinin bilimsel bir temele dayanmadığı vurgulandı.
BU 4 DEODORANTTAN UZAK DURUN
Ancak testte dört ürün sınıfta kaldı. Türkiye'de de satılan Rossmann’ın Isana Men Anti-Transpirant Motion Protect, Müller’in Aveo Men Sport, Aldi’nin Lacura Men Antitranspirant Sport Defense ve 8x4 markasının Men Wild Oak Anti-Transpirant ürünlerinin terlemeye karşı etkisiz olduğu belirtildi. Ayrıca bazı deodorantlarda çevreye zararlı silikon bileşenlerine de rastlandı.
Sonuçlar, deodorant seçiminde sadece marka vaadine değil, bağımsız test verilerine de dikkat edilmesi gerektiğini ortaya koydu. Terleme ve kötü kokuya karşı etkili koruma arayan tüketicilerin, içerik ve test sonuçlarını incelemeden ürün tercih etmemesi tavsiye ediliyor.