Türkiye'de Satılan Ünlü Deodorant Markasında Büyük Skandal: Sakın Kullanmayın

Almanya'da tüketicilerin en çok tercih ettiği erkek deodorantları, Stiftung Warentest adlı bağımsız test kuruluşu tarafından mercek altına alındı. Popüler zincir marketlerde satılan 15 farklı ürün, hem terlemeye karşı etkisi hem de kötü kokuyu engelleme performansları açısından test edildi. Sonuçlar bazı ürünler için tam not olurken, bazıları için ise alarm zillerini çaldırdı.

38 DERECELİK TER ODASINDA TEST EDİLDİ

Sonhaber.eu'nun haberine göre deneyler, özel olarak tasarlanan 38 derece sıcaklık ve yüzde 35 nem oranına sahip odalarda gerçekleştirildi. Ürünler teri azaltma, koku önleme, kullanım kolaylığı, çevreye zarar verebilecek içerikler, ambalaj tasarımı ve ürün vaatlerinin doğruluğu gibi kriterlerle değerlendirildi. Deodorantların fiyatları ise 100 ml bazında 0,43 ila 20,26 euro arasında değişiyor.