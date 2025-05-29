Sabancı Holding Tüm Hisselerini 1 Dolara Devretti! Duyan Şaştı Kaldı

Sabancı Holding, Hollanda merkezli siber güvenlik firması Radiflow’daki %69,84 oranındaki payını sadece 1 dolara devretti.

Kaynak: Haber Merkezi

Sabancı Holding
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Sabancı Holding Tüm Hisselerini 1 Dolara Devretti! Duyan Şaştı Kaldı - Resim: 1

Satışın, şirketin stratejik hedefleri doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucu gerçekleştiği belirtildi. Yapılan açıklamada, Radiflow’un faaliyetlerinden istenen verimin alınamaması ve şirketin finansal durumunun potansiyel olumsuz etkilerine karşı önlem alındığı ifade edildi.

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Sabancı Holding Tüm Hisselerini 1 Dolara Devretti! Duyan Şaştı Kaldı - Resim: 2

KARŞILIKSIZ ALACAKTAN DA FERAGAT EDİLDİ

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, Sabancı Holding’in iştiraki olan Dx Technology Services and Investment BV (DxBV) üzerinden gerçekleştirilen bu devirle birlikte, Radiflow’a daha önce sağlanan yaklaşık 2,9 milyon dolarlık alacaktan da vazgeçildiği aktarıldı. Bu tutarın, şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi veya sermaye olarak kullanılabilmesi amacıyla feragat edildiği vurgulandı.

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Sabancı Holding Tüm Hisselerini 1 Dolara Devretti! Duyan Şaştı Kaldı - Resim: 3

ZARAR MALİ TABLOLARA ETKİ ETMEYECEK

Sabancı Holding, söz konusu satışın geçmiş dönemlerde ayrılan karşılıklar sayesinde mali tablolara önemli bir zarar olarak yansımayacağını bildirdi. Açıklamada, Radiflow’daki hisselerin ilişkili olmayan diğer ortağa devredildiği ve bu işlemin, Sabancı Holding’in yeni büyüme alanlarına odaklanma stratejisi çerçevesinde yapıldığı belirtildi.

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Sabancı Holding Tüm Hisselerini 1 Dolara Devretti! Duyan Şaştı Kaldı - Resim: 4

SİBER GÜVENLİKTE İSTENEN BAŞARI YAKALANAMADI

Radiflow, Sabancı Holding’in siber güvenlik sektöründeki girişimleri arasında yer alıyordu. Ancak şirketten beklenen performansın sağlanamaması ve uzun vadeli risklerin önüne geçilmek istenmesi, bu sembolik satış kararını beraberinde getirdi. Holding, odağını ana iş kollarına ve daha güçlü büyüme potansiyeline sahip alanlara kaydırmayı sürdürüyor.

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