Sabancı Holding Tüm Hisselerini 1 Dolara Devretti! Duyan Şaştı Kaldı

KARŞILIKSIZ ALACAKTAN DA FERAGAT EDİLDİ

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, Sabancı Holding’in iştiraki olan Dx Technology Services and Investment BV (DxBV) üzerinden gerçekleştirilen bu devirle birlikte, Radiflow’a daha önce sağlanan yaklaşık 2,9 milyon dolarlık alacaktan da vazgeçildiği aktarıldı. Bu tutarın, şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi veya sermaye olarak kullanılabilmesi amacıyla feragat edildiği vurgulandı.