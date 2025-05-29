Sabancı Holding Tüm Hisselerini 1 Dolara Devretti! Duyan Şaştı Kaldı
Sabancı Holding, Hollanda merkezli siber güvenlik firması Radiflow’daki %69,84 oranındaki payını sadece 1 dolara devretti.
Kaynak: Haber Merkezi
Satışın, şirketin stratejik hedefleri doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucu gerçekleştiği belirtildi. Yapılan açıklamada, Radiflow’un faaliyetlerinden istenen verimin alınamaması ve şirketin finansal durumunun potansiyel olumsuz etkilerine karşı önlem alındığı ifade edildi.
KARŞILIKSIZ ALACAKTAN DA FERAGAT EDİLDİ
Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, Sabancı Holding’in iştiraki olan Dx Technology Services and Investment BV (DxBV) üzerinden gerçekleştirilen bu devirle birlikte, Radiflow’a daha önce sağlanan yaklaşık 2,9 milyon dolarlık alacaktan da vazgeçildiği aktarıldı. Bu tutarın, şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi veya sermaye olarak kullanılabilmesi amacıyla feragat edildiği vurgulandı.
ZARAR MALİ TABLOLARA ETKİ ETMEYECEK
Sabancı Holding, söz konusu satışın geçmiş dönemlerde ayrılan karşılıklar sayesinde mali tablolara önemli bir zarar olarak yansımayacağını bildirdi. Açıklamada, Radiflow’daki hisselerin ilişkili olmayan diğer ortağa devredildiği ve bu işlemin, Sabancı Holding’in yeni büyüme alanlarına odaklanma stratejisi çerçevesinde yapıldığı belirtildi.
SİBER GÜVENLİKTE İSTENEN BAŞARI YAKALANAMADI
Radiflow, Sabancı Holding’in siber güvenlik sektöründeki girişimleri arasında yer alıyordu. Ancak şirketten beklenen performansın sağlanamaması ve uzun vadeli risklerin önüne geçilmek istenmesi, bu sembolik satış kararını beraberinde getirdi. Holding, odağını ana iş kollarına ve daha güçlü büyüme potansiyeline sahip alanlara kaydırmayı sürdürüyor.