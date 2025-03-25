İmamoğlu Soruşturmasında Savcıdan İtiraf Gibi Sözler: Avukatların İddiaları Mahkeme Tutanaklarında

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından dikkat çeken detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Avukatların mahkeme tutağına geçen iddiaları dikkat çekti. Avukatlar savcının, söz konusu HTS kayıtlarının yetersiz olduğunu, daraltılmış HTS kayıtlarının ise yetişmediğini söylediğini öne sürdü.

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İmamoğlu Soruşturmasında Savcıdan İtiraf Gibi Sözler: Avukatların İddiaları Mahkeme Tutanaklarında

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 51 kişinin tutuklanmasının yankıları sürerken, soruşturmaya ilişkin çarpıcı iddialar ortaya çıkmaya devam ediyor. Avukatların ifadesinde, soruşturma savcısının suçlamaya konu edilen HTS kayıtları için ‘yetersiz’ dediği öne sürüldü.

Tutuklanan kişilerin avukatları, sulh ceza hakimliğindeki ifadelerinde çarpıcı iddiaları ortaya attı. Avukatlar, soruşturma dosyasındaki HTS kayıtlarının çok geniş bir alanı kapsadığını ve daraltılmış HTS uygulamasının neden yapılmadığını savcıya sorarken, aldıkları yanıt ilginç oldu.

İmamoğlu Soruşturmasında Savcıdan İtiraf Gibi Sözler: Avukatların İddiaları Mahkeme Tutanaklarında - Resim : 1

Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, avukatlar savcının, söz konusu HTS kayıtlarının yetersiz olduğunu, daraltılmış HTS kayıtlarının ise yetişmediğini söylediğini öne sürdü. Söz konusu iddia, soruşturmanın detaysız ve çabuk bir şekilde yapıldığını, dosyada boşluklar olduğuna dikkat çekti.

Avukatlar mahkeme tutanaklarına da geçen ifadelerinde savcının dosya ‘boş’ olduğu için MASAK eve HTS raporu aldığını söylediğini ifade etti. Yeterli delillerin bu şekilde oluşturulduğunu söyleyen avukatlar, “Gözaltına almak için yeterli şüpheye ancak bu şekilde ulaşılmıştır” dedi.

Avukatlar şunları kaydetti:

“Bu şüphe tutuklamaya yeterli değildir. HTS kayıtlarının yetersiz olduğunu, 2 kilometrelik yarı çaplı bir HTS kaydı almanın bilimsel bir sonuç vermeyeceğini, bunun yerine doğrulanmış daha daraltılmış baz kayıtlarının neden toplanmadığını sorduğumuzda ‘yetişmemiş’ dedi. Neye yetişmemiş? Neye yetişmemiş anlamış değiliz. Bir siyasi yargılamanın parçası olduğumuzu düşünüyoruz.”

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Kaynak: Sözcü

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