Özgecan Aslan'ın Katilinin Cezaevinde Öldürülmesiyle İlgili Davada Yeni Gelişme: 'Cinayeti 4 Kişiyle Planladık'

Mersin'in Tarsus ilçesinde öldürülen Özgecan Aslan’ın katilini cezaevinde öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan Gültekin Alan, cinayeti 4 kişiyle birlikte planladıklarını öne sürdü. Alan, "Bu cinayeti işlemeye Ferat Y., Ahmet Tekin B. ve Adem Ç. ile birlikte karar verdik. Silahı cezaevine getirten Ahmet Tekin B., geliş masrafını ödeyen ise Ferat Y.'dir" dedi.

2016'DA ÖLDÜRÜLDÜ

Özgecan Aslan'ın katili Ahmet Suphi Altındöken ve babası Necmittin Altındöken, 11 Nisan 2016'da Adana Cezaevi'nde mahkum Gültekin Alan'ın silahlı saldırısına uğradı. Ahmet Suphi Altındöken yaşamını yitirirken, babası yaralandı. Olayla ilgili olarak Gültekin Alan ve ona yardım ettiği iddia edilen infaz koruma memuru Hacı Ahmet Ö., silahı cezaevine soktuğu öne sürülen hükümlü Hüsamettin B., eşi Gamze B., Ahmet Tekin B., Ferat Y. ve Serkan A. hakkında dava açıldı.

BİR KİŞİYE CEZA, DİĞER SANIKLARA BERAAT

Yargılama sonucunda Gültekin Alan 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Ayrıca 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs', 'hakaret', 'yasak eşyaları cezaevine sokmak' ve 'infaz koruma memurlarını hürriyetlerinden alıkoymak' suçlarından toplam 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verildi. Diğer sanıklar ise delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği beraat kararlarını eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle bozdu. Yargıtay Ceza Genel Kurulu ise Gültekin Alan'ın mahkumiyetini onadı ancak diğer sanıklarla ilgili beraat kararını bozarak dosyayı tekrar yerel mahkemeye gönderdi.

"4 KİŞİYLE PLANLADIK"

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davada, Gültekin Alan tanık olarak dinlendi ve cinayetin 4 kişi tarafından planlandığını iddia etti. Ancak mahkeme heyeti, Alan’ın ifadelerini inandırıcı bulmadı. Sanıklar hakkında kesin ve şüpheden uzak delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi. Ferat Y. hakkında ise mahkemede yapılan bir hatanın sonradan fark edilmesi nedeniyle yargılamanın devamına karar verildi.

Kaynak: İHA