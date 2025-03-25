İstanbul, Bingöl, Diyarbakır… Çok Sayıda İlde Görüldü, Herkesi Ayağa Kaldıran Gizemli Cisim
Bingöl ve çevre illerde gece saatlerinde gökyüzünde görülen cisim, büyük endişe yarattı. İç içe geçmiş halkalar şeklindeki mavi tonlu cismin ne olduğuna dair merak uyanırken, sosyal medyada cismi Elon Musk'a ait Falcon 9 roketi nedeniyle oluştuğu öne sürüldü.
Esma Karayel
Türkiye, Almanya dahil birçok ülkeden görülen, Bingöl’de ve Diyarbakır’da cep telefonu kamerasıyla kaydedilen bir görüntü, sosyal medyada gündem oldu.
Herkesin ne olduğunu merak ettiği cismin SpaceX'in Starlink internet uydularını yörüngeye taşımak için Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssünden fırlatılan Falcon 9 roketinin atmosfere geri dönüşünden dolayı oluştuğu öne sürüldü.
Merak uyandıran cisme ilişkin sosyal medyada “Bu da ne?”, “Yusuf güney seyahate gitmiştir”, “Bu kadar delik olabilir”, “Bende gördüm Beşikdüzü Trabzon’da 3-4 dakka görüldü kayboldu neydi bu”, “Solucan deliği” gibi yorumlar yapıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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