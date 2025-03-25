Protestoların Ardından İstanbul ve Eskişehir'de Ev Baskınları: Gözaltılar Var

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ülkenin dört bir yanında protestolar devam ederken, İstanbul ve Eskişehir’de ev baskınlarıyla yeni gözaltıların olduğu öğrenildi.

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Protestoların Ardından İstanbul ve Eskişehir'de Ev Baskınları: Gözaltılar Var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar tutuklama kararı sonrası daha da arttı.

Öğrenciler tarafından başlatılan eylemler, özellikle üniversite kampüsleri ve şehir merkezlerinde yoğunlaşırken, bu sabah İstanbul ve Eskişehir’de çok sayıda konuta polis müdahalesi yapıldı. Operasyonlar sırasında birçok kişi gözaltına alındı.

SOL Genç’in yaptığı açıklamada, "Eskişehir’de, aralarında arkadaşlarımızın da bulunduğu gençler gözaltına alındı" ifadesi yer aldı.

Açıklamada şu cümleler kullanıldı: "Bu yasaklar ülkesinde isyan eden gençler, baskılarla ve gözaltılarla susturulmaya çalışılıyor. Artık yeter! Eskişehir’de, aralarında arkadaşlarımızın da bulunduğu gençler gözaltına alındı. Hakkını arayan gençlere yönelik bu baskılara son verilsin, arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın! Boykotu, mücadeleyi ve direnişi büyütmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi

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Ekrem İmamoğlu İstanbul Eskişehir
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