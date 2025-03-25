Meteoroloji'den İstanbullulara Uyarı: Sağanak Geliyor, Bu Saatlere Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde çok bulutlu hava beklenirken, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. İstanbul'da ise sabah saatlerinde sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji'den İstanbullulara Uyarı: Sağanak Geliyor, Bu Saatlere Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimleri yer yer çok bulutlu olacak. Marmara’nın kuzey ve batısı ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinde sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Meteoroloji'den İstanbullulara Uyarı: Sağanak Geliyor, Bu Saatlere Dikkat! - Resim : 1

Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi, doğu kesimlerde ise buzlanma ve don olaylarının yaşanması bekleniyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Genellikle güney yönlerden, Güneydoğu Anadolu’da ise kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den İstanbullulara Uyarı: Sağanak Geliyor, Bu Saatlere Dikkat! - Resim : 2

UYARILAR

Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görülebilir. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunuyor. Heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji'den İstanbullulara Uyarı: Sağanak Geliyor, Bu Saatlere Dikkat! - Resim : 3

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARABÜK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİNOP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ARTVİN °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, ilk saatler ile akşam saatlerinden sonra yağmurlu

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 9°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

KARS °C, 10°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

Kaynak: Haber Merkezi

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Meteoroloji Hava Durumu Sağanak yağış
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