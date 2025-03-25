Hastanede Ortaya Çıkan 70 Yıllık İnanılmaz Gerçek, Herkes Şaştı Kaldı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi'nde hastalanan 70 yaşındaki Fatma Akyüz’ün hayatına dair inanılmaz gerçek hastaneye gidince ortaya çıktı. Hastane kaydı yapılmak Fatma Akyüz’ün kimliğinin olmadığının öğrenilmesinin ardından muhtar harekete geçti.

70 yıl boyunca kimliği olmadan yaşadığını öğrenilen yaşlı kadının 4 çocuğunun olduğu ve nüfusta ise başkalarının üzerine kayıtlı oldukları da öğrenildi.

'ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI'

Muhtar Mehmet Salih Alakuş, “Nüfus dairesine gittik ama ne yazık ki nüfus dairesi müdürü bize 'bu vatandaşın bir ağabeyi ya da bir ablası gelsin müracaat etsin' dedi. Yani resmiyette şu an bu şekilde yürüdüğü için müdürün de elinden bir şey gelmiyor. Mahkeme açmayı düşündük. Mahkeme açtığımız zaman sürecin ne kadar uzayacağını bilmediğimiz için bizim şu anda elimiz kolumuz bağlı” dedi.

'PERİŞAN OLDUK'

Fatma Akyüz’ün eşi Faruk Akyüz ise devletten kimlik istediklerini belirterek “Perişan olduk. 4 çocuğum var, onların da nüfusunu kardeşimin üstüne çıkardılar. Doktora gidemiyoruz, şimdi nüfus cüzdanı olursa çok iyi olur. Eşime ben hizmet ediyorum. Kaldırıyorum, yemek yapıp ona veriyorum. Ben de kimsesizim çünkü ne kardeşim var ağabeyim, hepsi öldü” diyerek yaşadıkları zorluğu dile getirdi.

Kaynak: İHA