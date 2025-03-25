AKP'li Başkan Mehmet Çongar Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
AKP Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar, dün gece geçirdiği trafik kazası sonrasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bolu'nun Gerede ilçesinde D-100 kara yolunda gece saatlerinde AKP Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar'ın kullandığı otomobil, Köroğlu İstasyon Amirliği mevkiinde G.K. yönetimindeki plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan Çongar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA