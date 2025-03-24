AKP Sözcüsü Çelik'ten 'Protesto' Açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP yöneticileri günlerdir köklü bir partinin dilini değil, marjinal bir siyasetin ilkel dilini kullanıyorlar. Demokratik protesto bir haktır ama CHP yönetiminin kullandığı dil, demokratik protesto dili değildir." dedi.

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AKP Sözcüsü Çelik'ten 'Protesto' Açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ve tutuklanmasının ardından başlayan protestolar neredeyse tüm ülkeye yayıldı. Günlerdir süren gösterilerle ilgili bir açıklama da AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, CHP yöneticileri günlerdir köklü bir partinin dilini değil, marjinal bir siyasetin ilkel dilini kullanıyorlar. Demokratik protesto bir haktır ama CHP yönetiminin kullandığı dil, demokratik protesto dili değildir." diye yazdı.

"DEMOKRATİK PROTESTO HAKKINI İSTİSMAR EDİYORLAR"

CHP'nin gündemdeki iddialara cevap vermediğini ve bu iddiaların aylar önce CHP'li isimler tarafından gündeme getirildiğini öne süren Çelik, şunları kaydetti:

"İlk olarak CHP’li siyasetçiler arasında başlayan bu yolsuzluk tartışmaları karşısında CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel ve yönetimi suskun kaldı. Şimdi ise kendi siyasi yetersizliklerini ve sorumsuzluklarını, gençleri sokağa çağırarak kapatmaya çalışıyorlar. Demokratik protesto hakkını, CHP içindeki iç kavgaları bastırmak için istismar ediyorlar. CHP yönetimi demokratik siyaset ve demokratik tutum konusunda yine sınıfta kalmıştır. Siyasi hayatımız için en temel sorun, CHP’nin siyasetsizliğidir. CHP yönetiminin yapması gereken tek şey, kamuoyu önüne çıkıp, CHP’li bazı siyasetçilerin CHP’li bazı belediyeler hakkında dile getirdiği iddialara cevap vermektir."

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Kaynak: DHA

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