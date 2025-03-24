Bakan Yerlikaya, 'İmamoğlu' Eylemlerindeki Gözaltı Sayısını Açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından Türkiye’nin pek çok kentinde protestolar düzenlenirken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, toplamda bin 133 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun iki soruşturma kapsamında gözaltına alınıp daha sonra tutuklanmasının ardından Türkiye’de birçok protesto gösterisi düzenlendi. Eylemlere çok sayıda kişi gözaltına alınırken, Ali Yerlikaya son paylaşımında gözaltına alınan kişi sayısını açıkladı.

Yerlikaya, “19 Mart-23 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen yasa dışı eylemlerde 1.133 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yakalananlar arasında 12 farklı terör örgütüyle iltisaklı olan şahıslar belirlenmiştir” ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, eylemlerde 123 polisin de yaralandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

Anayasa’mızın 34. Maddesi: “Herkes önceden izin almadan, SİLAHSIZ ve SALDIRISIZ toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.



Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 24, 2025

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Kaynak: Haber Merkezi