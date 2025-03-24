İmamoğlu Protestolarının Ardından İstanbul’da Ev Baskınları

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi. İmamoğlu'nun tutuklanmasını on binlerce vatandaş protesto etti. İstanbul'da protestolara yönelik ev baskınları düzenlendi.

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İmamoğlu Protestolarının Ardından İstanbul’da Ev Baskınları

İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto edenlere yönelik sabahın erken saatlerinde ev baskınları düzenlendi. Çok sayıda vatandaş operasyonlarda gözaltına alındı.

Operasyonların “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na aykırı hareket” gerekçesiyle yapıldığı öğrenildi.

3 GAZETECİ GÖZALTINDA

İstanbul'da gözaltına alınanlar arasında gazeteciler de yer aldı. Gazeteci Zeynep Kuray, foto-muhabir Bülent Kılıç ve Yasin Akgül'ün de gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınanların Vatan Emniyet Müdürlüğüne götürüleceği belirtildi.

İL BAŞKANI ALINDI

Türkiye Komünist Partisi sosyal medya hesabından İstanbul İl Başkanı'nın gözaltına alındığı açıklandı. Açıklamada, "TKP’nin Saraçhane’deki gösteriye katılımı gerekçe gösterilerek TKP İstanbul İl Başkanı Ahmet Dincel ve Parti Meclisi üyesi Arda Hacıyusufoğlu ile 3 parti üyemiz evlerinden gözaltına alındılar" denildi.

SOL Parti MYK Üyesi Avukat Deniz Demirdöğen de sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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