Nevşehir'de Şüpheli Ölüm! İçtiği Sigara Sonu Oldu, Cansız Bedeni Odasında Bulundu

Nevşehir’de KOAH ve uyku apnesi rahatsızlığı bulunan 38 yaşındaki Tolga Çapaçeken, odasında solunum cihazına bağlı olmadan hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri, yerde yatan gencin cihazını kullanmadığını fark ederek durumu şüpheli olarak değerlendirdi. Genç adamın en son evden çıkarak sigara içtiği ve odasına döndüğünde solunum cihazına ulaşamadan hayatını kaybettiği düşünülüyor.

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Nevşehir'de Şüpheli Ölüm! İçtiği Sigara Sonu Oldu, Cansız Bedeni Odasında Bulundu

Olay, Herikli Mahallesi Kocamaz Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde hava almak için dışarı çıkan Çapaçeken, bir süre sonra evine dönerek odasına geçti. Yakınları bir süre sonra onu kontrol etmek için odaya girdiğinde, yerde hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Tolga Çapaçeken’in hayatını kaybettiğini tespit etti. KOAH ve uyku apnesi nedeniyle solunum cihazı kullanması gereken gencin, cihazına bağlanmadan yerde yattığını gören ekipler durumu şüpheli buldu ve polis ekipleri ile adli makamlara bildirdi.

Nevşehir'de Şüpheli Ölüm! İçtiği Sigara Sonu Oldu, Cansız Bedeni Odasında Bulundu - Resim : 1

İÇTİĞİ SİGARA MI ÖLDÜRDÜ?

Bir süre önce Nevşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Çapaçeken’in, zaman zaman gizlice dışarı çıkıp sigara içtiği öğrenildi. Ölümünden önce de sigara içmek için dışarı çıktığı ve eve döndükten sonra solunum cihazını kullanamadan fenalaşarak yere yığıldığı iddia edildi.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Çapaçeken’in sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımında, sigara içerken çekilmiş bir fotoğrafına “Kokuna sarılıp sarhoş olmak varken, sensizliğin hüznüne sığınıp berduş oldum ya. İşte o bana koyuyor” sözlerini yazdığı ortaya çıktı.

Nevşehir'de Şüpheli Ölüm! İçtiği Sigara Sonu Oldu, Cansız Bedeni Odasında Bulundu - Resim : 2

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Tolga Çapaçeken’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda belirlenecek.

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Kaynak: İHA

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