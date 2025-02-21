İstanbul'da Genç Motokuryenin Şüpheli Ölümü! Günlerdir Haber Alınamıyordu; Evinde Ölü Bulundu

İstanbul Esenyurt'ta 20 gündür haber alınamayan 33 yaşındaki motokurye Özay Şaşkın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Şaşkın'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine inceleme başlatıldı. Kesin ölüm sebebi, otopsi sonrasında belirlenecek.

İstanbul'da Genç Motokuryenin Şüpheli Ölümü! Günlerdir Haber Alınamıyordu; Evinde Ölü Bulundu

Esenyurt’ta Pınar Mahallesi 1505. Sokak'ta yaklaşık 2 ay önce 5 katlı bir binanın giriş katındaki daireyi kiralayan Özay Şaşkın'dan 20 gün boyunca haber alamayan emlakçı, kiraladığı daireyi kontrol etmek için eve geldi.

CANSIZ BEDENİNİ EMLAKÇI BULDU

Dairenin boş olduğunu düşünerek çilingire kapıyı açtıran emlakçı, evde Özay Şaşkın'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polisin evde yaptığı olay yeri inceleme çalışmasının ardından, Özay Şaşkın'ın ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. Şaşkın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Şaşkın'ın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrasında belirleneceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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