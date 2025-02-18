Öğrenci Yurdunda Şüpheli Ölüm: 20 Yaşındaki Yusuf, 8. Kattan Düştü

Kastamonu'da bir öğrenci yurdunda kahreden bir olay meydana geldi. Yurdun 8'inci katından düşen genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

8. KATTAN DÜŞTÜ

Olay, Kuzeykent Mahallesi'nde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Şeyh Şaban-ı Veli Erkek Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. 20 yaşındaki Yusuf Seyrek, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek 8'inci kattan düştü. Ağır yaralanan genç için yurtta kalan öğrenciler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Seyrek, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın ardından jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Yusuf Seyrek’in ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA