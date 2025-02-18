10 İlde Şafak Operasyonu: Siyasi Parti Yöneticileri, Sanatçılar ve Gazeteciler Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Kongresi'ne (HDK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve 9 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlarda, 60 şüpheliden 52'si gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda siyasi parti yöneticisi, sanatçı ve gazeteci gözaltına alındı.

EMEP'TEN TEPKİ

Emek Partisi İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, parti yöneticileri ve Emek Partili gözaltına alınan isimler arasında. Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, İstanbul'da parti yöneticileri ve üyelerinin gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi.

Aslan, "Bir gece yarısı operasyonu ile İstanbul İl Başkanımız, Güngören İlçe Başkanımız, yönetici ve üyelerimizin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bu hukuksuz ve keyfi tutumu kınıyoruz" dedi.

Türkiye’de demokratik haklara yönelik baskıların arttığını vurgulayan Aslan, "Türkiye'yi adeta açık cezaevine dönüştürmek isteyen, tek adam iktidarı hedeflerine varamayacaktır. Faşizan uygulamalarla hak alma mücadelesine, sendikal haklara saldıran, sendika başkanlarını tutuklayan, seçilmiş belediye başkanını görevden alıp kayyım atayan bu anlayışa teslim olmayacağız ve mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

GAZETECİLERE GÖRÜŞ YASAĞI

MLSA sosyal medya hesabından üç gazetecinin de gözaltına alındığını açıkladı.

MLSA'nın açıklamasında, "gazeteciler Elif Akgül ve Ercüment Akdeniz İstanbul’da; Yıldız Tar ise Ankara’da gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 24 saat avukatla görüş yasağı olduğu öğrenildi" denildi.

EVLERİNDEN ALINDILAR

Sanatçı Pınar Aydınlar da evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan Aydınlar, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Yeşil Sol Parti MYK Üyesi Naci Sönmez de evinden gözaltına alınan isimler arasında. Yeşil Sol Parti sosyal medya hesabından operasyon için, "Sivil demokratik siyasete yeni bir saldırı" açıklaması yapıldı.

Kaynak: ANKA