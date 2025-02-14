İzmir Merkezli 3 İlde Terör Operasyonu, 7 Şüpheliye Gözaltı

İzmir merkezli 3 ilde gerçekleştirilen terör operasyonlarında toplamda7 şüpheli gözaltına alındı. Sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapan şüphelilerin evlerinde yapılan baskınlarda, örgütsel kitap, dergi, gazete ele geçirildi.

İzmir Merkezli 3 İlde Terör Operasyonu, 7 Şüpheliye Gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki ekipler, İzmir merkezli 3 ilde PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Yurt içi ve yurt dışında terör örgütünün eylem ve etkinliklerine katılan, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İzmir Merkezli 3 İlde Terör Operasyonu, 7 Şüpheliye Gözaltı - Resim : 1

Aralarında HDK İzmir Eş Sözcüsü M.S.G., HDK üyeleri M.A. ve G.Y.'nin de bulunduğu 7 şüpheli yakalandı.

İzmir, İstanbul ve Mardin'de düzenlenen operasyonda örgütsel kitap, dergi, gazete, çok sayıda doküman ve dijital materyal bulundu.

Kaynak: DHA

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