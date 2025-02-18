'Beykoz Belediyesi'ne Soruşturma' İddialarına Yanıt

Beykoz Belediyesi’ne yönelik soruşturma başlatıldığı iddialarına Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler yanıt verdi. Köseler tüm iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti.

'Beykoz Belediyesi'ne Soruşturma' İddialarına Yanıt

Beykoz Belediyesi’ne yönelik soruşturma başlatıldığı, savcı talimatıyla müfettişlerin inceleme yaptığı ve birçok ihale dosyasına el konulduğu iddialarına yanıt geldi.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, belediyeye müfettiş gönderildiği ve birçok ihale dosyasına el konulduğu iddialarına açıklık getirdi.

'Beykoz Belediyesi'ne Soruşturma' İddialarına Yanıt - Resim : 1

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Köseler, Beykoz Cumhuriyet Savcılığı'ndan, belediyenin kapanmasına saat 5'e 5 kala bir evrak geldiğini ancak savcılıktan gelen belgedeki QR kodunun çalışmadığını dile getirdi.

Savcılığın talep ettiği dosyaları hazırladıklarını belirten Köseler, resmi sürecin tamamlanması için ıslak imzalı belgenin gönderilmesi halinde gerekli evrakları teslim edeceklerini ifade etti.

'Beykoz Belediyesi'ne Soruşturma' İddialarına Yanıt - Resim : 2

CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan da iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Taştan, belediyeye yönelik herhangi bir baskın olmadığını sadece evrak istendiğini ifade etti.

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Kaynak: ANKA

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'Beykoz Belediyesi'ne Soruşturma' İddialarına Yanıt 'Beykoz Belediyesi'ne Soruşturma' İddialarına Yanıt