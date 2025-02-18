AFAD ve Kandilli Duyurdu: Ege Denizi'nde Büyük Deprem!

Ege Denizi'nde 28 Ocak'ta başlayan deprem fırtınası devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 07.46'da gerçekleşen depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı. Deprem Kandilli verilerine göre yerin 12 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Öte yandan AFAD verilerine göre Ege'de saat 5.54'te de bir deprem meydana geldi. AFAD bu depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kaynak: DHA