AFAD ve Kandilli Duyurdu: Ege Denizi'nde Büyük Deprem!
Ege Denizi'ndeki deprem fırtınası devam ediyor. AFAD, Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.
Ege Denizi'nde 28 Ocak'ta başlayan deprem fırtınası devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 07.46'da gerçekleşen depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 18, 2025
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-18
Saat:07:46:54 TSİ
Enlem:36.71639 N
Boylam:25.87944 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/Lpmrwwag5E@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı. Deprem Kandilli verilerine göre yerin 12 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 18, 2025
EGE DENIZI https://t.co/MYK1pLHOyK
18.02.2025, 07:46:52 TSİ
Büyüklük: 4.9
Derinlik: 12.0 km#Kandilli
Öte yandan AFAD verilerine göre Ege'de saat 5.54'te de bir deprem meydana geldi. AFAD bu depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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Kaynak: DHA