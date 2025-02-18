Meteoroloji'den Kritik Uyarı: Kar Yağışı Çok Sert Geliyor... İşte Bölge Bölge Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde aralıklı yağış bekleniyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar görülecek. Özellikle Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey Ege kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat ve Giresun çevrelerinde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor.

Rüzgarın Batı Karadeniz’de saatte 40-60 km hızla esmesi beklenirken, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don riski bulunuyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç bölgeleri ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

Sıcaklıklar, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz kıyılarında 2-4 derece azalacak. Yetkililer, kuvvetli yağış, buzlanma ve çığ tehlikesine karşı gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguluyor.

Marmara: Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. Akşam saatlerinde güney ve doğu kesimlerde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor. Doğu kesimlerde pus ve sis etkili olacak.

Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Bölge genelinde sağanak yağış beklenirken, iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.

İç Anadolu: Yağışların aralıklı olarak yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yüksek kesimlerde ise kar bekleniyor. Yarın Yozgat çevresinde yerel kuvvetli yağış öngörülüyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis riski bulunuyor.

Batı Karadeniz: Bölge genelinde yağmur, sağanak ve iç kesimlerde kar yağışı bekleniyor. İç kesimlerde karın kuvvetli olması öngörülüyor. Buzlanma, don, pus ve sis görülebilir.

Orta ve Doğu Karadeniz: Gece saatlerinden itibaren bölge genelinde yağış bekleniyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Orta Karadeniz ve Giresun çevresinde yağışların kuvvetli olması beklenirken, iç kesimlerde buzlanma ve don riski var. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmalı.

Doğu Anadolu: Kuzey ve batı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Genel olarak buzlanma, don, pus ve sis etkili olacak. Bölgenin doğusundaki dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Güneydoğu Anadolu: Bölgenin kuzeyi ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Kuzey kesimlerde buzlanma, don, pus ve sis görülebilir.

Kaynak: Haber Merkezi