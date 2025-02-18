Nevşehir'de Kadın Cinayeti: Eski Nişanlısını Öldürüp İntihar Etti

Kadın cinayetleri bitmiyor. Son olay Nevşehir’de yaşandı. Eski nişanlısının evine giden 26 yaşındaki M.B., pompalı tüfekle 21 yaşındaki Beyza Akdoğan’ı öldürdü, ardından aynı silahla yaşamına son verdi.

Nevşehir'de Kadın Cinayeti: Eski Nişanlısını Öldürüp İntihar Etti

Türkiye'de hemen hemen her gün yaşanan kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Nevşehir'de Cevher Dudayev Mahallesi Yasemin Sokak’ta yaşanan olay kan dondurdu.

Nevşehir'de Kadın Cinayeti: Eski Nişanlısını Öldürüp İntihar Etti - Resim : 1

GENÇ KADINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

26 yaşındaki M.B., yaklaşık dört ay önce ayrıldığı nişanlısı 21 yaşındaki Beyza Akdoğan’ın evine gitti ve yanında getirdiği pompalı tüfekle genç kadına ateş etti. Akdoğan olay yerinde hayatını kaybederken, M.B. de aynı silahla intihar etti.

Nevşehir'de Kadın Cinayeti: Eski Nişanlısını Öldürüp İntihar Etti - Resim : 2

İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Olay yerindeki incelemenin ardından cansız bedenler, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı öğrenen Akdoğan’ın yakınları bina girişinde sinir krizi geçirdi, sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Kaynak: AA

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