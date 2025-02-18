Kartalkaya Faciasından Sonra Denetim: Kastamonu'da 30 Otelden 12'si Kapatıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 36'sı çocuk 78 kişinin öldüğü Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli faciasının ardından denetleme yetkilerinin olmadığını iddia ederek, sorumluluğu belediyeye yıkmak istemişti. Ancak Bakanlığın sorumluluğu ile denetlemeler arttı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talimatıyla turizm işletmelerini denetleyen Kastamonu Valiliği, "Asayiş Kamuoyu Bilgilendirme Toplantısı"nda sonucu değerlendirdi.

İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Özden de katıldığı toplantıda, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu'da 2024 yılında meydana gelen tüm asayiş olaylarının aydınlatılma oranının yüzde 98 olarak kayıtlara geçtiğini aktardı. Vali Dallı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda denetlenen 30 konaklama işletmesinden 12'sinin kapatıldığını söyledi.

Dallı, Kastamonu'da turizm işletme belgeli 31 ve basit konaklama turizm işletme belgeli 61 olmak üzere toplam 92 konaklama tesisinin bulunduğunu ifade etti.

Bu tesislerde toplam 2 bin 104 oda ve 4 bin 221 yatak bulunduğunu anlatan Dallı, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda biz bunları denetledik. Yasal süresi içerisinde turizm işletme belgesi almadan veya iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan veya iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilmiş olmasına rağmen halen kayıt dışı turizm faaliyeti gösteren konaklama işletmelerinin denetlenmesine ilişkin bir vali yardımcımızın başkanlığında denetleme komisyonu oluşturularak ilimizde toplam 30 adet konaklama işletmesi denetlendi. Bunlardan denetim sonucunda 12'si kapatılmıştır. Diğerleriyle ilgili denetlemelerimiz devam ediyor." diye konuştu.

TELESİYEJ HİZMETİ DURDU MU?

Ilgaz Dağı'ndaki Kayak Federasyonunun telesiyej tesisinin uygun olmadığı için faaliyetinin durdurulduğunu hatırlatan Dallı, "Ilgaz'daki bütün tesislerin telesiyej hizmeti durduruldu gibi yanlış bir algı oldu. Böyle olmadığını, Özel İdare tesislerinin gayet iyi durumda, çalışır vaziyette, faaliyete devam ettiğini buradan duyurmak istiyorum." dedi.

Kaynak: ANKA