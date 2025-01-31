Facianın Ardından Denetimler Sıklaşıyor! KYK Yurtları, Oteller ve Apartlar... Hepsi Mercek Altında

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi yaralandı. Facianın ardından Kırıkkale'de öğrenci yurtları, oteller ve apartlar gibi konaklama tesislerinde yangın güvenliği denetimlerinin sıklaştırılması için komisyon kuruldu.

'DENETİMLER ARTIRILACAK'

Konuya ilişkin açıklama yapan Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, "Kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz ve Özel İdaremiz başta olmak üzere tüm yetkili kurumlarla birlikte denetimleri gerçekleştireceğiz. Yahşihan ilçesi ağırlıklı olmak üzere denetimleri artıracağız" diye konuştu.

'HATIR HUKUKUNU İŞLETMEYECEĞİZ'

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı öğrenci yurtlarından başlayacak denetimlerin büyük titizlikle yürütüleceğini anlatan Vali Makas, "Yurtlarda evlatlarımız var. Annelerinin ve babalarının bizlere emanet ettiği evlatlarımız var. Bu tedbirlerde hatır hukukunu işletmeyeceğiz, kurallar neyi gerektiriyorsa ona göre hareket edeceğiz. Belki çok daha tedbirli olunsaydı, Bolu'da yaşanan facia daha az can kaybıyla atlatılabilirdi. Ulusal yası gerektiren, hiçbirimizin ummadığı ve istemediği bir facia yaşandı. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA