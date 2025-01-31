İhraç Edilen Teğmenlerin Avukatlarından Ortak Açıklama

Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreninin ardından kılıç çatarak yemin eden ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenler kamuoyunda büyük ses getirmişti. Teğmenler 'ihraç' talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş ve Batuhan Gazi Kılıç, ve disiplin amirlerinin TSK'dan ihraç edildiklerini açıkladı.

KARARA ŞERH DÜŞEN KOMUTANLAR OLDU

Teğmenler hakkındaki karar, oybirliği ile değil oy çokluğuyla alındı. Kararı 9 YDK üyesi oybirliğiyle vermedi. Karara şerh düşen komutanlar oldu.

AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

Kararın açıklanmasının ardından ihraç edilen teğmenlerin avukatları ortak bir açıklama metni yayımladı.

'MUHATAPLARINA TEBLİĞ EDİLMEDEN DUYURULDU'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında geleneksel kılıç çatma seremonisi esnasında yine gelenekselleşmiş marş ve özlü sözler söyleme kapsamında; 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' diyen ve subay andını söyleyerek Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlılıklarını, Türk vatanına yönelecek tehditlere karşı canlarını seve seve vermeye hazır olduklarını ifade eden yüzlerce teğmenin arasından seçilerek disiplin yargılamasına tâbi tutulan Müvekkil beş Teğmenimiz TSK'dan ayırma cezasıyla tecziye edildiği hususu, henüz muhataplarına resmi olarak tebliğ edilmeden devlet geleneklerine aykırı bir tutum ve büyük bir ciddiyetsizlikle basın açıklaması olarak kamuoyuna duyurulmuştur.

'ŞÜPHESİZDİR Kİ BU YARGILAMA...'

Şüphesizdir ki bu yargılama tarihe, bir emre itaatsizlik yargılaması olarak değil, gerçekte olduğu gibi 'Mustafa Kemal'in Askerlerinin' yargılanması olarak geçecektir. Kara Harp Okulu’ndan Atatürk’ün askeri subayların mezun olmasını kabullenemeyen, Cumhuriyet değerlerine düşman çevrelerin siyaset ve bürokrasi üzerindeki baskısıyla verilen gerçeğe ve hukuka aykırı bu ceza karar, daha bugünden Türk Ulusunun vicdanında mahkûm edilmiş bulunmaktadır.

Pırıl pırıl genç ve vakur teğmenlerimizin rütbesi şimdilik alınmış olup, kalplerinde Harbiyeli brövesi, Türk Ulusunun kalbinde ise yıldızları bâkidir. Sadece Türk milleti adına hareket ederek yargılama gerçekleştirecek olan mahkemelerin bu hukuksuzluğa karşı duracağına inancımız sonsuzdur."

Kaynak: ANKA