'Müze Gibi' Evde 200 Yıllık Gizemin Sırrı Çözüldü, Görenler Hayran Kalıyor

Eski dönemlere ait çok sayıda eşyayı yıllarca biriktiren Fatih Özdemir, evinin zemin katını müze ve kültür evi gibi düzenledi.

Eski eşya para ve pul koleksiyonu bulunan Kaynak ustası 54 yaşındaki Fatih Özdemir, 2011 yılından bu yana eski eşya, para ve pul biriktirmeye başladı.

'HER GEÇEN GÜN ZENGİNLEŞİYOR'

Evini müzeye çevirmenin hep hayali olduğunu belirten Özdemir şunları söyledi: Hayalimi gerçekleştirirken birçok zorlu aşamadan geçtik. Böyle bir atölyeyi, müzeyi oluşturmayı hep istiyordum. 2011'de kurmaya başladım her geçen gün de zenginleşiyor. İşin maddi boyutu da var tabi ki. Eşin, dostun da buraya çok katkısı var. Elimden geldiğince herkese burayı göstermeyi istiyorum. Gelenler mutlaka kendisinden bir anı buluyor burada ve ben de mutlu oluyorum.

'YAŞAMADIĞIM ŞEYLERİ YAŞIYORUM'

Özdemir, “Ben çocukken hangi eşyalarla yüz göz olmuşsam o eşyaları toplamaya çalışıyorum. Ben hep kendi gözümdeki kendi çocukluğumu oluşturmaya çalışıyorum. Çocukluğumda yaşamadığım şeyleri yaşıyorum. Köyde yaşıyorduk, imkanlarımız yoktu ben bir mandolin alamadım çocukken ama ben şimdi eski bir mandolin alıyorum, mızıka alıyorum mutlu oluyorum” dedi.

Kaynak: DHA