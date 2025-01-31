Ordu'da Uyuşturucu Baskını, 5 Kişi Tutuklandı

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı denetiminde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Ünye ilçesinde uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, bin 906 adet sentetik ecza, 22 adet ecstasy, 36 gram bonzai hammaddesi, 56 gram bonzai, 200 milimetre sıvı bonzai, 5 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 69 adet tabanca fişeği 4 adet muşta, 1 adet sustalı bıçak, 1 adet kelepçe, 36 bin 600 TL suçtan elde edilen para ve 9 adet cep telefonu ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA