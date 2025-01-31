Yenidoğan Bebeği, Ailesinin İhmali Yoğun Bakımlık Etti! İl Sağlık Müdürlüğü Suç Duyurusunda Bulundu

Çankırı'da ailesinin yenidoğan taramalarını yaptırmadığı 2 aylık bebek, beyin kanaması geçirdi. Bebek yoğun bakıma alınırken, topuktan enjekte edilen 'K' vitamini eksik olduğu ortaya çıktı. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, bebeğin ailesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yenidoğan Bebeği, Ailesinin İhmali Yoğun Bakımlık Etti! İl Sağlık Müdürlüğü Suç Duyurusunda Bulundu

Çankırı'da evde doğan 2 aylık Muhammed Y.'nin ailesi, bebeği Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ve zorunlu olan 'Yenidoğan Tarama Programı' ve 'Yenidoğan Aşı Programı'na dahil etmedi. Geçen hafta rahatsızlanan Muhammed Y., ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Muhammed, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek, yoğun bakımda tedaviye alındı.

DURUMU AĞIR

Muhammed Y.'nin durumunun ağır olduğu belirtilirken, yenidoğan bebeklere topuktan enjekte edilen 'K' vitamini eksik olduğu ortaya çıktı.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN SUÇ DUYURUSU

Bunun üzerine Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Muhammed Y.'nin ailesi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Çocuğun hayati sağlık işlemlerine engel olarak yaralanmasına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle aile hakkında kamu davası açılması ve cezalandırılmaları talep edildi.

'ÇOCUĞUN SAĞLIK HAKKI İHLAL EDİLDİ'

Suç duyurusunda, 'Yenidoğan Tarama Programı'nın bebeklerde bazı kalıtsal hastalıkların erken teşhis edilerek tedavi edilmesini amaçladığı, bu sayede hastalıklara bağlı ölüm ve hastalık risklerinin en aza indirildiği vurgulandı. 2 aylık Muhammed'in ebeveynlerinin bu tarama programını reddederek bebeğin gerekli sağlık kontrollerini yaptırmadığı belirtilerek, "Bu durum çocuğun sağlık hakkını ihlal etmekte ve tedavi edilebilir hastalıklar nedeniyle ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek bir risk oluşturmaktadır" denildi.

Kaynak: DHA

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