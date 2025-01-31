CHP’de Gündem Ön Seçim: İşte Sancılı Sürecin Senaryoları...

CHP kulisleri Genel Başkan Özgür Özel’in TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı önseçim açıklamasının ardından hareketlendi. CHP içinde bulunan çeşitli gruplar, Özel’in önseçim çıkışını çok farklı açıdan değerlendiriyor. Olumlu yaklaşanlar, bu hamleyi olası bir siyasi yasak kararı için ön almak olarak doğru buluyor. Ancak olumlu bulanlardan bazıları ise “Bu açıklamanın yapıldığı tarihe kadar üye olmuş kişiler önseçimde oy kullanmalı” yönünde görüş bildirdi. CHP’li kurmaylar, bu açıklamanın ardından gelecek her üyenin şaibe yaratabileceğini ifade etti.

ÇOK ERKEN BİR TERCİH

CHP içinde en sert eleştiriyi yapanlar ise “Normal seçim tarihine 3 yıl, erken seçim ihtimaline ise en az 2 yıl var. Ekonomi bu halde iken, Cumhur İttifakı’nın bir erken seçime yanaşması ihtimal dışı. Bu kadar erken aday belirlemek, onu çok fazla yıpranmasına neden olur” görüşünü savundular. Aynı eleştiriyi yapan CHP’liler, “Tam da iktidarın istediği tuzağa düştük. Gündemi yine CHP’nin iç meselelerine çevirmiş olduk. Halkın dertlerinden uzaklaşarak, seçim konuşmaya başladık” dedi.

ÖN SEÇİM DEĞİL, ANKET

Bu arada ön seçime en sert tepkiyi gösteren CHP’liler ise Cumhurbaşkanı adayının parti içinde yapılacak bir ön seçimle belirlenmesinin büyük bir hata olduğunu belirterek şöyle değerlendirme yaptı:

"Öncelikle biz partiye bir genel başkan seçmiyoruz. Cumhurbaşkanı adayımıza toplumun pek çok kesiminden oy isteyeceğiz. Yapılacak önseçimde oy verecekler sadece CHP’liler olacak. Bu toplumu ne kadar yansıtabilir. Kaldı ki ülkücü gelenekten gelen Mansur Başkan’a bu ön seçimde hangi CHP’li oy verir. En doğrusu Türkiye genelinde her kesimden vatandaşa sorularak yapılacak anketlerle Cumhurbaşkanı adayını belirlemektir."

SON KARARI PM VERECEK

CHP’nin yapacağı önseçime ilişkin eleştirilere cevap veren yöneticiler, parti tabanının tercihin belirlenmesi için bu yöntemi uygulayacaklarını ifade ederek, “Son kararı Parti Meclisi alacak. Bu kararı alırken de, eldeki tüm verilere bakılarak değerlendirme yapılacak. Tabi ki anketlerde çıkacak sonuçlar da önemli bir kriter olacak” dedi.

ÖN SEÇİMDE 'İNCE' DETAY

Tüm bu tartışmalar devam ederken, CHP’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ndeki ilk adayı olan Muharrem İnce’nin de önümüzdeki günlerde partiye katılması bekleniyor. Hafta başında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Çankaya Belediyesi’ne ait Ahlatlıbel’de bulunan tesislerde bir yemek yiyen Memleket Partisi’nin Genel Başkanı Muharrem İnce’nin tüm ekibiyle partiye katılmak istediği öğrenildi.

40 yıllık CHP’li olan İnce’nin parti teşkilatında her kademede görev yapmasını dikkate alan Özel ve ekibi ise önseçimde olası bir adaylığı söz konusu olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil. İnce’nin geri dönüşüne Özel’in onay verdiği öğrenilirken, Memleket Partisi’nin kurmaylarının da katılımına ilişkin durumun henüz bir netlik kazanmadığı ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi