Ölüme Halayda Yakalandı
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde davetli olduğu düğünde halay çekerken kalp krizi geçiren Bekir Elçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçe merkezindeki bir düğün salonunda yaşandı.
Davetli olarak bir düğüne giden 5 çocuk babası 29 yaşındaki Bekir Elçi, halay çektiği esnada fenalaşarak yere yığıldı.
Salondakiler tarafından ilçede yer alan bir özel hastaneye kaldırılan Elçi, yaşamını yitirdi. Elçi'nin kalp krizi sonucu öldüğü öğrenildi.
Elçi'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Artuklu ilçesine bağlı kırsal Yaylacık Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: DHA