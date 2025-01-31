Ölüme Halayda Yakalandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde davetli olduğu düğünde halay çekerken kalp krizi geçiren Bekir Elçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ölüme Halayda Yakalandı

Olay, dün akşam saatlerinde ilçe merkezindeki bir düğün salonunda yaşandı.

Davetli olarak bir düğüne giden 5 çocuk babası 29 yaşındaki Bekir Elçi, halay çektiği esnada fenalaşarak yere yığıldı.

Ölüme Halayda Yakalandı - Resim : 1

Salondakiler tarafından ilçede yer alan bir özel hastaneye kaldırılan Elçi, yaşamını yitirdi. Elçi'nin kalp krizi sonucu öldüğü öğrenildi.

Elçi'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Artuklu ilçesine bağlı kırsal Yaylacık Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Mardin
Kendileri Gibi Herkes Mutsuz Olsun İsterler! En Kıskanç 3 Burç Kendileri Gibi Herkes Mutsuz Olsun İsterler! En Kıskanç 3 Burç
İntihar mı Cinayet mi? CHP'li Temsilci Dere Yatağında Ölü Bulundu CHP'li Temsilci Dere Yatağında Ölü Bulundu
Kocaeli’de Zincirleme Facia, 5 Araç Birbirine Girdi 2 Kişi Yaralandı Kocaeli’de Zincirleme Facia, Trafik Birbirine Girdi
Doğada Yüksek Kesimlerde Kendiliğinden Yetişiyor: Vatandaşın Geçim Kaynağı Oldu, Çay, Reçel, Çorba Yapılıyor Doğada Yüksek Kesimlerde Kendiliğinden Yetişiyor: Vatandaşın Geçim Kaynağı Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Şubat Onlara Şans Getirecek: Paraya Para Demeyecek 3 Burç Şubat Onlara Şans Getirecek: Paraya Para Demeyecek 3 Burç
Evde Orkide Beslemenin 4 Etkisi: Meğer Boşuna Pahalı Değilmiş Evde Orkide Beslemenin 4 Etkisi: Meğer Boşuna Pahalı Değilmiş
Emeklilere Maaşa Ek 20 Bin Lira Ödeme Jesti! Haberi Duyan Tüm Emekliler Akın Edecek Emeklilere Maaşa Ek 20 Bin Lira Ödeme Jesti! Haberi Duyan Tüm Emekliler Akın Edecek
Yarından İtibaren Resmen Ücretsiz Olacak: İstanbul’da Düğmeye Basıldı Yarından İtibaren Resmen Ücretsiz Olacak: İstanbul’da Düğmeye Basıldı
Özgür Erdursun'dan SSK ve BağKur Emeklilerini Yıkan Haber! Tek Tek Açıkladı Özgür Erdursun'dan SSK ve BağKur Emeklilerini Yıkan Haber! Tek Tek Açıkladı