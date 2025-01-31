İntihar mı Cinayet mi? CHP'li Temsilci Dere Yatağında Ölü Bulundu

Bodrum’un Yalıçiftlik Mahallesi’nde yaşayan ve emlakçılık işiyle uğraşan CHP mahalle temsilcisi Hasan Güngör, 3 gün önce ortadan kayboldu. Güngör'den haber alamayan ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

DERE YATAĞINDA VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

Sabah'tan Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre; ekipler, Güngör’ün bulunması için geniş çaplı arama çalışmaları başlattı. Bugün öğle saatlerinde, Güngör’ün cansız bedeni, bir dere yatağında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu.

Olayın intihar olabileceği değerlendirilirken, jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Kaynak: Sabah