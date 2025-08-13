320 Milyonluk Miras Krizi: Aile İkiye Bölündü! Torun, Teyzelerini Savcılığa Şikayet Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sakarya’da 1950’lerden itibaren Türkiye’nin önde gelen demir-çelik sanayicilerinden olan, Borusan’ın kurucularından Asım Kocabıyık’ın eski ortağı İhsan Bayrakçı’nın 1984’teki vefatının ardından mal varlığı eşi Sözan Bayrakçı ile kızları Birnur, Bilge ve Bisan’a kaldı. Aile içindeki miras paylaşımı, özellikle Bisan Siral’ın 2019’daki vefatının ardından giderek büyüyen bir anlaşmazlığa dönüştü.

TEYZELERİNE DAVA AÇTI

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, Bisan Siral’ın ikiz çocuklarından Kerem Siral, anneannesi Sözan Bayrakçı’nın demans hastalığı nedeniyle mal varlığının korunması için vesayet davası açtı. İstanbul Anadolu 21. Sulh Hukuk Mahkemesi, 12 Kasım 2024’te davayı kabul ederek Sözan Bayrakçı’ya vasi atanmasına karar verdi. Bilirkişi raporunda, Bayrakçı’nın 2018’den beri demans hastalığı bulunduğu belirtildi.

Kerem Siral, 11 Nisan 2025’te anneannesine vasi atanmasının ardından banka hesaplarının boşaltıldığını öne sürdü. İddiaya göre, usulsüz sağlık raporu ile alınan vekaletname sayesinde anneannesine ait 320 milyon liralık mal varlığı iki teyzesi arasında bölüştürüldü. Siral, Birnur Mermer ve Bilge Gündemir hakkında hırsızlık, dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik, güveni kötüye kullanma gibi suçlamalarla savcılığa başvurdu.

'KİRALARI ALDILAR' İDDİASI

Siral’ın suç duyurusunda yer alan bir diğer iddia ise kira gelirlerine yönelik oldu. Torun, anneannesine ait tüm kira gelirlerinin 2018’den Kasım 2024’e kadar gizlice kendi hesaplarına aktarıldığını öne sürdü.

Savcılık, Kerem Siral’ın iddialarını incelemeye aldı. Aile içindeki miras kavgası, yüksek miktardaki servet nedeniyle uzun süre gündemde kalacak gibi görünüyor.

Kaynak: Sabah