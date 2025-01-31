Kocaeli’de Zincirleme Facia, 5 Araç Birbirine Girdi 2 Kişi Yaralandı

Kocaeli’de D-100 Ankara istikameti Cumhuriyet Mahallesi’nde hızını düşüremeyen sürücü M.B. idaresindeki otomobil, başka bir otomobile çarptı. Meydana gelen olayda 3 otomobil ile servis minibüsü de kazaya karıştı. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Sürücü Bülent Özmen, "Yoğun bir trafik vardı, durduk. Servisçi arkadaş da durdu. 06 DJ 6351 plakalı araç hızlı geldi, arkamdaki araca vurdu, o araç da bana vurdu. 2 kişi yaralandı" dedi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik eski seyrine döndü.

Kaynak: DHA