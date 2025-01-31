Kocaeli’de Zincirleme Facia, 5 Araç Birbirine Girdi 2 Kişi Yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme bir facia yaşandı. İki kişinin yaralandığı feci kaza sonrasında trafik yavaşladı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması sonrasında trafik normale döndü.
Kocaeli’de D-100 Ankara istikameti Cumhuriyet Mahallesi’nde hızını düşüremeyen sürücü M.B. idaresindeki otomobil, başka bir otomobile çarptı. Meydana gelen olayda 3 otomobil ile servis minibüsü de kazaya karıştı. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
Sürücü Bülent Özmen, "Yoğun bir trafik vardı, durduk. Servisçi arkadaş da durdu. 06 DJ 6351 plakalı araç hızlı geldi, arkamdaki araca vurdu, o araç da bana vurdu. 2 kişi yaralandı" dedi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik eski seyrine döndü.
Kaynak: DHA
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