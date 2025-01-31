Tekirdağ'da Hamsi ve Mıhlama Festivali

Tekirdağ'da bu yıl ilk kez hamsi ve mıhlama festivali düzenlendi. Festivalin amacının Karadeniz kültürünü yaşatmak olduğu bildirildi.

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Tekirdağ'da Hamsi ve Mıhlama Festivali

Tekirdağ Karadeniz Mahallesi'nde bu yıl ilk kez düzenlenen hamsi ve mıhlama festivali, Karadeniz kültürünü yaşatmak amacıyla başladı.

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği öncülüğünde düzenlenen festival, kış aylarında da şehrin canlılığını artırmayı hedefliyor. Festival boyunca 5 ton hamsi ve yarım ton mıhlama ikram edilecek. Ayrıca Karadeniz yöresine özgü müzikler, halk oyunları ve çeşitli etkinliklerle ziyaretçilere Karadeniz havası yaşatılıyor.

Festival kapsamında düzenlenen etkinlikler arasında konserler, geleneksel oyunlar ve kültürel sergiler de yer alıyor. Festival hakkında konuşan Dernek Başkanı Muharrem Akyüz, "Hamsi ve mıhlama festivalimiz başladı. Cuma, cumartesi ve pazar günleri sürecek. Bugün konserlerimiz var, yarın saat 13.00-15.00 arasında mıhlama ikramımız olacak. Pazar günü ise hamsi dağıtacağız" diyerek herkesi festivale davet etti.

Metin Tayyar ise festivalin gelenekselleşmesini amaçladıklarını belirterek, "Memleketi buraya taşımaya çalışıyoruz. Kültürümüzü burada yaşatmayı hedefliyoruz. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz hamsi festivalini, gelecek yıllarda daha da geliştirerek sürdüreceğiz" dedi.
İsmail Kandemir de festivalin Tekirdağ ile Karadenizliler arasında güçlü bir bağ oluşturduğunu vurgulayarak, "Buraya gelenler eğlence ve kültür bulacak. Tekirdağ Süleymanpaşa'da hizmet etmeye çalışıyoruz. Karadenizliler olarak Tekirdağlılarla neredeyse kardeşşehir olduk. Festivalimizde hamsi ve mıhlama var, herkesin keyif almasını istiyoruz" şeklinde konuştu.
Festival, üç gün boyunca konserler ve çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: İHA

Etiketler
Tekirdağ Karadeniz
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